УДГМ представило пилотный проект миграционного информационного телефона для иностранцев

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) разработало удобный и функциональный инструмент для иностранцев, которые планируют остаться или уже находятся в Латвии и хотят ознакомиться с процессом подачи документов.

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Также для быстрого и удобного предоставления самой актуальной информации по вопросам миграции запущен пилотный проект миграционного информационного телефона.

Инструмент миграции доступен на сайте www.pmlp.gov.lv в разделе Uzturēšanās atļauja — Uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas kārtība.

Подробную информацию о процессе подачи документов, условиях оплаты и получении документов можно получить в случаях, когда планируется подача первого вида на жительство, повторного вида на жительство, запрос на получение статуса постоянного жителя Европейского Союза в Латви или регистрация вида на жительство.

Инструмент создан для того, чтобы клиенты могли в современной и удобной форме ознакомиться с большим объемом информации, связанной с первой и повторной подачей вида на жительство. Эта информация и ранее была доступна на сайте, но до сих пор не была собрана в одном месте в удобной форме.

Важно учитывать, что миграционный инструмент предоставляет только информацию о процессе подачи документов — подать документы для получения вида на жительство на сайте невозможно.

Получить информацию можно по телефону 67 209 600. Миграционный информационный телефон будет доступен клиентам в рабочие дни с 8:30 до 16:00. Этот телефон обеспечивает быстрый и легкий доступ к информации для тех клиентов УДГМ, которым необходимо выдать документы о пребывании — визы или вид на жительство — для легального пребывания в Латвии.

Миграционная горячая линия также даст ответы на вопросы о предоставлении статуса временной защиты, вида на жительство или аннулировании визы для граждан Украины.

Реализация пилотного проекта миграционного информационного телефона позволит улучшить обслуживание клиентов.

Это позволит более эффективно и быстро обслуживать клиентов, желающих получить консультацию, позвонив по телефону. В дальнейшем вопросы клиентов будут разделены по специфике: центральный справочный телефон по-прежнему будет консультировать по общим вопросам, а миграционный справочный будет заниматься только приглашениями, повестками, видами на жительство и визами.

До 19 декабря реализуется пилотный проект информационного телефона, чтобы выяснить заинтересованность клиентов, а также постепенно дополнить спектр тем для консультаций, исходя из вопросов, заданных клиентами.