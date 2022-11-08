УДГМ приглашает пользоваться "миграционным" телефоном

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) приглашает всех, кому нужна информация об оформлении виз и видов на жительство, чтобы легально находиться в Латвии, звонить на специальный "миграционный информационный" номер 67209600. Об этом сообщает rus.lsm.lv.

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Ведомство поясняет, что пока этот номер существует в рамках пилотного проекта, а проект будет идти до 19 декабря. До этого числа чиновники надеются убедиться, что номер востребован. Позвонив на него, можно получить ответы на вопросы, связанные с оформлением виз и видов на жительство. Также здесь помогут подданным Украины информацией о получении статуса временной защиты и по другим темам.

Звонить на этот номер можно в рабочие дни с 8:30 до 16:00.