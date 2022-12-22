"Удивительная борьба с прошлым". Сейм отклонил декларацию с критикой власти в обуздании Covid-19

Парламентское большинство в четверг, 22 декабря, отклонила в очередной раз декларацию оппозиционных партий "Латвия на первом месте" и "Стабильности" о допущенных 13-м Сеймом и первым правительством Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") ошибках при борьбе с распространением инфекции Covid-19.

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Оппозиционные партии уже ранее направляли подобны проект декларации на рассмотрение в Сейм, однако большинство депутатов отклонили это предложение. Также в четверг, 22 декабря, только 30 депутатов проголосовали за включение указанного заявления в повестку дня парламентской сессии, а 62 депутата проголосовали "против".

Перед голосованием депутат от коалиции Ингрида Цирцене ("Новое Единство" заявила, что "[депутат Айнарс] Шлесерс с удивительным упорством борется с прошлым, неоднократно продвигая этот проект декларации". Она иронично добавила — хорошо, что Шлесерс не углубляется в совсем далекое прошлое: например, не вспоминает о том, что в 19 веке горожане боролись с конками, потому что такие древние средства передвижения могли затоптать случайно оказавшихся на их пути людей.

Политик подчеркнула, что пандемия Covid-19 охватила весь мир и в 2022 году пошла на убыль. Цирцене также напомнила, что уже в 2021 году 13-й Сейм создал парламентскую комиссию по расследованию, которая оценила ошибочные действия правительства в управлении Covid-19.

"В ходе парламентского расследования было подтверждено, что меры правительства были соразмерными и обеспечили возвращение к нормальному функционированию общества, снизился риск тяжелых заболеваний", — сказала депутат правящей партии.

Цирцене призвала своих коллег не оглядываться так далеко в прошлое, а вместо этого реагировать на вызовы будущего.

Депутат от оппозиции Рамона Петравича ("Латвия на первом месте") заявила, что текст декларации был не инициативой Шлесерса, а "этого требует народ".

По мнению Петравичи, требование сделать прививку от Covid-19 было "эмоциональным насилием и психологическим террором". Она пояснила, что людям не разрешали выходить на работу, если они не были привиты от Covid-19. Вирус "разрушил жизни людей, а компании были ликвидированы", считает Петравича, которая, будучи членом KPV.LV, некоторое время занимала в первом правительстве Кариньша пост министра благосостояния.

Как уже сообщалось, в декларации предлагалось уже 14-му Сейму оценить политику, проводимую 13-м Сеймом и сформированным им правительством в 2020-2022 годах в сфере борьбы с с распространением инфекции Covid-19. В декларации упоминалось, что политика, проводимая правительством, не имела общественной поддержки, и общество было лишено возможности выразить это неприятие.

Авторы декларации призвали поддержать тех людей и предпринимателей, которые пострадали от непропорциональных решений Сейма и правительства. В декларации подчеркивалось, что в результате таких действий люди потеряли работу, были разрушены бизнесы, нанесен удар по предпринимательской среде. Политика государства в отношении бизнеса была непродуманной.

В декларации политикам предлагалось попросить у граждан страны прощения за необдуманные решения властей, в том числе за преувеличения, назвав действия государства репрессиями против инакомыслящих.