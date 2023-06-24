"Уезжайте из России и не ездите туда". Ринкевич — о попытке военного переворота ЧВК "Вагнер"
Foto: LETA

В связи с последними событиями в России министр иностранных дел и новоизбранный президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал граждан Латвии не посещать Россию и Беларусь, а если они находятся в этих странах покинуть их как можно быстрее.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
"Мы внимательно следим за развитием событий в России, сейчас ответственные государственные учреждения оценивают ситуацию и принимают дополнительные меры безопасности", также заявил Ринкевич.

В пятницу, 23 июня, глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что, фактически, собирается провести военный переворот в России.

"То, что происходит на юге России, больше похоже на классический бунт", — сказал Эдгар Ринкевич в интервью Латвийскому радио, отметив при этом, что информации о том, что происходит на самом деле, пока слишком мало: "Информация противоречива и относительно скудна, события развиваются достаточно непредсказуемо".

Избранный президент воздерживается от утверждения, что "это начало гражданской войны или какой-то революции. Скорее, это больше похоже на сведение счетов среди российской военной элиты, на классический военный переворот".

"Похоже на ситуацию, которую российским властям трудно контролировать, но,

если вам придется выбирать, продолжать сражаться в Украине или контролировать мятеж дома, конечно, [Россия] попытается контролировать мятеж всеми возможными способами", — прогнозирует глава МИД Латвии.

В то же время Ринкевичс указал, что пока рано прогнозировать, перерастут ли события в "более широкую акцию" и как они могут повлиять на ход начатой ​​Россией войны в Украине.

"Скорее всего, в будущем это еще может вызвать какие-то изменения в России, возможно, последуют более широкие репрессии, закручивание гаек", — сказал Ринкевич.

Также избранный президент предположил, что Пригожин понял: ему уже нечего терять, к тому же у него давно есть разногласия с военным руководством Вооруженных сил РФ.

Министр иностранных дел заверил, что сотрудникам посольства Латвии в Москве в настоящее время ничего не угрожает, но тех граждан Латвии, которые еще находятся в России, призывают возвратиться в Латвию.

"Уезжайте [из России] не ездите в Россию!", — призвал Эдгар Ринкевич.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (2) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
No dziesmām par Ļeņinu līdz aizkustinājuma asarām. Dziesmu svētku atmiņas
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts