"Уезжайте из России и не ездите туда". Ринкевич — о попытке военного переворота ЧВК "Вагнер"

В связи с последними событиями в России министр иностранных дел и новоизбранный президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал граждан Латвии не посещать Россию и Беларусь, а если они находятся в этих странах покинуть их как можно быстрее.

"Мы внимательно следим за развитием событий в России, сейчас ответственные государственные учреждения оценивают ситуацию и принимают дополнительные меры безопасности", также заявил Ринкевич.

В пятницу, 23 июня, глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что, фактически, собирается провести военный переворот в России.

"То, что происходит на юге России, больше похоже на классический бунт", — сказал Эдгар Ринкевич в интервью Латвийскому радио, отметив при этом, что информации о том, что происходит на самом деле, пока слишком мало: "Информация противоречива и относительно скудна, события развиваются достаточно непредсказуемо".

Избранный президент воздерживается от утверждения, что "это начало гражданской войны или какой-то революции. Скорее, это больше похоже на сведение счетов среди российской военной элиты, на классический военный переворот".

"Похоже на ситуацию, которую российским властям трудно контролировать, но,

если вам придется выбирать, продолжать сражаться в Украине или контролировать мятеж дома, конечно, [Россия] попытается контролировать мятеж всеми возможными способами", — прогнозирует глава МИД Латвии.

В то же время Ринкевичс указал, что пока рано прогнозировать, перерастут ли события в "более широкую акцию" и как они могут повлиять на ход начатой ​​Россией войны в Украине.

"Скорее всего, в будущем это еще может вызвать какие-то изменения в России, возможно, последуют более широкие репрессии, закручивание гаек", — сказал Ринкевич.

Также избранный президент предположил, что Пригожин понял: ему уже нечего терять, к тому же у него давно есть разногласия с военным руководством Вооруженных сил РФ.

Министр иностранных дел заверил, что сотрудникам посольства Латвии в Москве в настоящее время ничего не угрожает, но тех граждан Латвии, которые еще находятся в России, призывают возвратиться в Латвию.

"Уезжайте [из России] не ездите в Россию!", — призвал Эдгар Ринкевич.