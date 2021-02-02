Уга Думпис: Covid-19 появился в сточных водах Елгавы за пять дней до роста заболеваемости
Foto: DELFI

В сточных водах Елгавы Covid-19 был констатирован за пять дней до того, как на этой территории был отмечен рост заболеваемости, сообщил главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам.

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"Результаты этого исследования показывают, что вспышку заболеваемости можно предсказать, сделав анализ сточных вод", — сказал он.

Подобные исследования проводились также в Кулдиге и Юрмале, где количество копий РНК вируса в сточных водах соотносилось с количеством заражений Covid-19. В результате исследования был сделан вывод, что количество РНК-копий вируса в сточных водах соотносится с числом болеющих.

В презентации Думписа также отмечалось, что данные о сточных водах могут указывать на выздоровление жителей, которое еще не подтверждено медицинскими способами.

В настоящее время идет поиск финансирования для мониторинга сточных вод по всей стране.

Частицы Covid-19 в сточных водах были выявлены в ходе исследования, являющегося частью государственной исследовательской программы "Сокращение последствий Covid-19".

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