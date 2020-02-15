"Угловой дом" на продажу: государство попытается избавиться от здания КГБ в центре Риги

Госагентство Valsts nekustamie īpašumi так и не смогло найти полное применение помещениям так называемого "Углового дома" — здания бывшего КГБ ЛССР на ул. Бривибас, 61. Как пишет газета Neatkarīgā rīta avīze, опросив потенциальных пользователей в государственном секторе, частных арендаторов и инвесторов на предмет желания использовать пустующие площади в историческом Угловом доме, госагентство примет решение о продаже этого здания.

Неполные 700 квадратных метров в нем занимает экспозиция Музея оккупации об истории ЧК в Латвии, а 8000 квадратных метров сейчас не используются. Отмечается, что условием покупки здания будет сохранение музейной экспозиции.

Как рассказывал ранее тогдашний директор Музея оккупации Гунар Нагелс, под нужды Музея оккупации в "Угловом доме" отдана половина первого этажа и треть подвальных помещений. Остальная часть строения пустует.

"Были планы перестроить его под офисные помещения, но это стоит больших денег. Да и кто туда пойдет, в эти помещения?", — заявил Нагелс, отметив, что в данном месте присутствует определенная аура. Он также призвал с осторожностью подходить к выбору вариантов для использования этого здания, "чтобы там не находились развлекательные объекты".