Угроза наводнения в Плявиняс: службы готовы эвакуировать жителей

За прошедшие 24 часа ситуация на реке Айвиексте кардинально не изменилась, и службы готовы эвакуировать жителей из-за риска наводнения, заявил в программе TV3 "900 секунд" глава управления Плявиньского объединения Андрис Амбайнис.

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Амбайнис пояснил, что в настоящее время уровень воды в реке Айвиексте немного снизился, но угроза затопления сохраняется. Он добавил, что вот-вот может сдвинуться лед, что приведет к более масштабному затоплению.

По словам Амбайниса, ответственные службы готовы эвакуировать жителей, если возникнет такая необходимость, и определены места для приема эвакуированных.

"Мы надеемся, что худший сценарий не сбудется", — добавил Амбайнис.

Он также отметил, что подрыв льда с учетом его толщины в настоящее время не рассматривается.

Как сообщалось, в воскресенье на границе Айзкраукльского и Екабпилсского краев, недалеко от Плявиняс, вышла из берегов река Айвиексте, затопив дворы нескольких домов, несколько человек были эвакуированы.