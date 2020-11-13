Уход Пуце: имя нового кандидата на пост министра могут озвучить в начале следующей недели

Новую кандидатуру на пост министра защиты окружающей среды и регионального развития, который освободился с связи с уходом Юриса Пуце с этой должности, планируется выдвинуть в первой половине следующей недели. Об этом агентству LETA заявил представитель политического объедиения "Развитие/За!" Даниэль Павлютс.

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Кандидат будет из рядов этой партии, так как при формировании состава нынешнего правительства право на пост главы Министерства окружающей среды и регионального развития было закреплено за "Развитие/За!".

Павлютс заверил, что партия готова "выдвинуть кандидата максимально быстро". Конкретных имен имеющихся претендентов на освободившуюся должность министра он не назвал.

Как уже сообщалось, депутат Рижской думы Марис Мичеревскис, который вышел из возглавляемой Пуце партии "Для развития Латвии", рассказал в эфире LTV, что министр охраны среды и регионального развития просил у него дать пропуск на автостоянку Rīgas satiksme. То есть, Пуце незаконно использовал пропуск. Эту информацию сейчас проверяет Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), а сам Пуце решил подать в отставку.

Пуце агентству LETA сообщил, что сохранит мандат депутата Сейма и вернется работать в парламент вместо Даце Блуке. На вопрос о том, что он может ответить тем, кто ждет его отставки с должности депутата Сейма, Пуце сказал, что он уже взял ответственность за свои неправильные действия, покинув должность министра.

Это не первый раз, когда Пуце покидает должность из-за подозрений в конфликте интересов и неэтичных действиях. В 2013 году он ушел в отставку с поста госсекретаря Министерства экономики, так как общество Ascendum под руководством его жены Зайги Пуце получало крупные пожертвования от предприятий, заинтересованных оказать влияние на политику Минэкономики. Тогдашний министр экономики Даниэлс Павлютс обратился в KNAB с просьбой проверить пожертвования Ascendum и заявил, что сам готовился уволить Пуце.