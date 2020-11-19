Уход Залпетере с поста: возможно, мэр Риги перестал доверять ей после скандала с партией Пуце

Мэр Риги Мартиньш Стакис ("Для развития/За") договорился с и.о. исполнительного директора столицы Иветой Залпетере о прекращении трудовых отношений, не дожидаясь результатов конкурса на эту должность и назначения нового исполнительного директора. Это заставляет думать, что мэр, вероятно, не мог полностью доверять назначенной временной администрацией Залпетере, которая связана с партией "Для развития Латвии", пишет газета Latvijas avīze.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Также, Стакис продемонстрировал, что не поддастся влиянию, неофициально заявили изданию некоторые представители думской коалиции.

Вопросу о возможном влиянии на решения думы повышенное внимание уделяется после выхода депутата Мариса Мичеревскиса из партии "Для развития Латвии" и его заявлений. Во вторник на заседании думского комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции он указал, что заметил подозрительные действия также в конкурсе на должность исполнительного директора Риги, что заставило его обнародовать информацию о пожертвованиях партии "Для развития Латвии".

Заявки от претендентов на должность исполнительного директора принимаются до 11 декабря. Это одна из самых влиятельных должностей в думе, так как с начала этого года в ведении исполнительного директора находятся муниципальные предприятия.

Как ранее стало известно, и.о. исполнительного директора РД Ивета Залпетере решила покинуть должность по "личным причинам", хотя вначале говорила о своей готовности продолжать работать до тех пор, пока Рижская дума не найдет нового исполнительного директора. Залпетере приняла это решение вскоре после того, как Мичеревскис покинул партию "Для развития Латвии" и публично заявил, что организация работает в интересах предпринимателя и члена правления Эдгара Яунупса. Залпетере в свое время была кандидатом в РД от той же партии.