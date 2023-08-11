"Уходить можно с чистой совестью". Яунземе подвела итоги работы в СГД

Пять лет на посту директора Службы государственных доходов (СГД) не были легкими, но обещания выполнены. Так итоги своей работы в интервью программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" оценила ушедшая в отставку глава СГД Иева Яунземе.

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Во вторник, 8 августа, правительство приняло решение не продлевать срок полномочий генерального директора Службы государственных доходов (СГД) Иевы Яунземе и прекратить ее трудовые отношения в указанной должности с 12 февраля 2024 года. До сих пор Яунземе отстаивала свою правоту в споре с политиками за право занимать кабинет главного фискала страны, а сейчас поняла, что пришел срок.

"Эти пять лет не были легкими. В частном бизнесе руководителю также дается пятилетний срок, в это время он наиболее эффективен", — говорит Яунземе.

За этот срок она собой довольна — запланированное было осуществлено, и уходить можно с чистой совестью.

"Неправильно, что эта должность очень политизирована. Такие посты должны принадлежать не политикам", — убеждена экс-глава СГД.

Яунземе говорит, что ей есть чем гордиться — СГД собрал команду профессионалов, Латвия избежала включения в черный список стран, где можно без особых сложностей заниматься отмыванием денег. Но самый главный плод ее работы, обещает уходящая глава СГД, налогоплательщики заметят уже в следующем году.

"Я очень довольна тем, что мы с командой создали сервис и в следующем году заработает аналитическая система. Она позволит нам узнать своего клиента — если предприятие платит налоги, наше отношение к нему будет зависеть только от того, как он платит налоги. Для каждого налогоплательщика будет своя стратегия, как с ним работать. [...] Удалось и оптимизировать проверки, чтобы общаться с клиентом можно было проще", — рассказала Яунземе.

В одном из своих последних интервью Иева обратила внимание на латвийский парадокс: из зарегистрированных в стране 130 тысяч фирм и предприятий налоги платят 20 тысяч. Особенно видно это по уплате налогов в прошлом году, подчеркивает глава СГД.