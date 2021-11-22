Украина провела военные учения близ границы с Беларусью

Украинские военнослужащие провели учения на полигоне в граничащей с Беларусью Житомирской области. На общевойсковом полигоне близ Житомира прошел "заключительный этап тактического учения с боевой стрельбой и десантированием подразделений десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины", заявило в понедельник, 22 ноября, министерство обороны в Киеве.

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По этим данным, в ходе маневров, среди прочего, были отработаны действия истребительной и военно-транспортной авиации воздушных сил и армейской авиации сухопутных войск.

Bloomberg сообщил о плане "быстрого и крупномасштабного" вторжения РФ в Украину

Между тем Bloomberg сообщил о плане возможного "быстрого и крупномасштабного" российского вторжения на территорию Украины.

Сославшись на данные разведслужб, переданных Соединенными Штатами европейским союзникам в НАТО, агентство написало о планирующемся участии в возможном вторжении 100 батальонно-тактических подразделений общей численностью около 100 тысяч человек. При этом вторжение может вестись по трем направлениям — с территории России, из Беларуси и из аннексированного Крыма, указывается далее.

Уже половина подразделений, по этим данным, заняла позиции. Согласно информации Bloomberg, данные США, включающие карты, свидетельствуют о наращивании российских сил для подготовки к агрессии в отношении Украины, которая будет иметь место, если такое решение примет президент РФ Владимир Путин.

Для данной операции в РФ были призваны "десятки тысяч резервистов в беспрецедентных для постсоветских времен масштабах", заявили агентству два источника. По их словам, роль резервистов будет заключаться в обеспечении безопасности территории на более позднем этапе оккупационной операции.

В Кремле назвали данные сообщения "вбросами" в СМИ. "Это нагнетание напряженности. Это попытка представить Российскую Федерацию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования", — заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Передвижения войск РФ близ границы с Украиной



Евросоюз неоднократно выражал обеспокоенность сообщениями о передвижениях войск РФ в приграничных с Украиной районах. "Мы продолжаем наблюдать за ситуацией, и информация, которую мы собрали на данный момент, тревожна", — заявил, в частности, 12 ноября официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, добавив, что Евросоюз "готов изучить дальнейшие шаги" совместно с партнерами, включая США и Великобританию.

Информация об активности российской армии у границы с Украиной появилась 30 октября в американской газете The Washington Post. В публикации говорилось, что в последнее время в соцсетях размещают видеоролики, которые показывают передвижение российской военной техники на приграничных территориях.

Позднее, 1 ноября, журнал Politico опубликовал спутниковые снимки района возле населенного пункта Ельня в Смоленской области, возможно подтверждающие информацию о концентрации там подразделений российской армии. Смоленская область граничит с Беларусью, но не прилегает к Украине.

В Кремле, комментируя эти публикации, заявили, что передвижение российской военной техники по территории страны является исключительно внутренним делом РФ.