"Украина сейчас словно доспех всей Европы". Спикер Сейма Мурниеце посетила Донбасс и пообщалась с ВСУ

Спикер Сейма Инара Мурниеце, завершая свой официальный визит на Украину, посетила Донецкую область, встретившись с военнослужащими 72-й бригады ВСУ в населенном пункте Авдеевка, а также с жителями Оптины.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщает LETA, Мурниеце в данной поездке сопровождал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"В то время, когда здесь цветет сирень, так тяжело видеть войну и опустошенные человеческие жизни. Однако мы видим и огромную решительность Украины и смелость встать на пути агрессора. Защищайте свою землю. Мы видим уже более подготовленную армию и мотивированных солдат. Украина сейчас словно доспех всей Европы, который сдерживает нападение России на демократию", — подчеркнула Мурниеце.

В свою очередь, во время визита Мурниеце в Киев президент Украины Владимир Зеленский обсудил с ней ситуацию на востоке Украины и в оккупированном Крыму.

Зеленский также напомнил, что именно Сейм Латвии в мае 2019 года первым из иностранных парламентов признал геноцидом депортацию крымских татар советской властью с территории Крыма в 1944 году.

"Знаю, что у вас очень продуктивный и насыщенный визит в Украину. Хочу поблагодарить вас и ваших коллег за то, что посетите Донбасс. Благодарен за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за то, что не поддерживаете оккупацию Крыма", — подчеркнул Зеленский.