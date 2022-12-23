Украина, здравоохранение и приюты для животных: на что были пожертвованы 19 миллионов евро Ziedot.lv?

В этом году благотворительная организация Ziedot.lv собрала самую большую сумму пожертвований в своей истории — 19 миллионов евро. В этом году латвийцы жертвовали деньги не только Украине, но и выделяли больше средств на здравоохранение и приюты для животных. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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Организация Ziedot.lv работает в Латвии уже 19 лет. Как сообщила глава Ziedot.lv Рута Диманта, именно в этом году организация собрала больше всего средств от предприятий и жителей — 19 миллионов евро. 15 миллионов были пожертвованы украинским беженцам в Латвии, на оборону Украины и гуманитарную помощь.

"Если в начале войны после вторжения России мы, возможно, беспокоились о том, что все деньги уйдут в Украину и как мы будем решать свои собственные проблемы, то надо сказать, что эти пожертвования Украине также вызвали желание помочь и местным жителям. В этом году немного увеличилось количество пожертвований для решения локальных проблем. В Латвии люди по-прежнему охотнее жертвуют детям, на нужды детей. На втором месте медицинские пожертвования, а на третьем — приюты для животных", — пояснила Диманта.

Хотя жители в этом году жертвовали меньшие суммы, количество жертвователей увеличилось. По словам Диманты, в этом году в сфере благотворительности появилось много новых инициатив.

Она подчеркнула, что особенно активно на поддержку Украины жертвовали те, кто раньше не участвовал в такого рода помощи или основании обществ. Это активизировало общество, подчеркнула Диманта.

"Скажем, традиционно это 10, 20 евро, которые человек жертвует. Но количество жертвователей увеличилось, для благотворительности это характерно. Если существует кризисная ситуация для большой части общества, то большая часть общества этот кризис чувствует и реагирует. Так что, если вы посмотрите на экономические кризисы, обычно благотворительность в эти периоды более активна, чем во время экономического развития", — пояснила Диманта.