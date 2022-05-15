Украинцам не продлят 90-дневный период бесплатного проживания и питания; в Юрмале задерживают пособия

Через полторы недели будет 90 дней с начала войны в Украине. 90 дней — это срок, в течение которого беженцы из Украины могут получить в Латвии бесплатное жилье и питание. Правительство и Сейм не намерены продлевать срок. Тем украинцам, кто не найдет в Латвии работу, придется выживать на 100 евро, сообщает передача Nekā personīga в эфире TV3.

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До начала марта этого года Людмила с мужем и тремя детьми жили в частном доме на окраине Киева. В первую неделю войны семья регулярно была вынуждена прятаться в подвале, слушая артиллерийские выстрелы и взрывы бомб. Один из снарядов попал в ближайшую нефтебазу. Когда российские войска вошли в близлежащие города, семья решила уехать. Семья три дня добиралась на автомобиле в Латвию, 6 марта украинцы прибыли в Юрмалу, где у Людмилы проживают дядя и тетя.

По словам Людмилы Кваши, гражданки Украины и матери троих детей, квартиру они изначально сняли на два месяца, а теперь живут в ней третий месяц. На курсах латышского языка женщина узнала от других украинцев, что первые три месяца муниципалитеты предоставляли украинским беженцам бесплатное жилье и питание.

"Когда я со временем узнала о социальной программе и позвонила в Юрмальскую службу, мне сказали, что, к сожалению, бесплатного проживания в Юрмале нет. Больше нет или совсем нет.... Единственное, что могли предложить, это списание 50% коммунальных платежей. В моем варианте в любом случае вопрос остается открытым, потому что мы не понимаем, как долго еще пробудем здесь и как долго сможем позволить себе аренду жилья", - сказала Людмила.

Открытие для нее банковского счета задержалось на несколько недель, после чего она получила персональный код. Когда этот вопрос был, наконец, улажен, Юрмальская городская дума сообщила им, что бюджет для беженцев уже исчерпан.

Украинцы, спасающиеся в Латвии от войны, получают единовременное кризисное пособие - 272 евро для взрослых и 190 евро для детей. После этого они могут ежемесячно получать гарантированный минимальный доход – 109 евро на человека в отдельном домохозяйстве, 76 евро - на каждого следующего.

"Я получила единовременную выплату на семью и ежемесячные выплаты, в том числе на детей, как отдельную помощь. Красный Крест, со своей стороны, помогал нам гуманитарной помощью. Во всяком случае, везде мы встречали очень положительное отношение к себе, нас поддерживали", - сказала Людмила.

В Юрмале зарегистрировано более тысячи украинских беженцев. Около 80% из них получили льготы. В горсовете объясняют, что задержка связана с большой загруженностью социальных работников.

Треть украинских беженцев – несовершеннолетние. Юрмала пока выплатила украинцам 300 тысяч евро, зарезервировав до конца августа в общей сложности на пособия один миллион евро. В муниципалитете удалось найти работу 98 беженцам. В городе открыта группа детского сада с педагогами из Украины, в юрмальские школы набрано пять учителей из Украины.

Людмила подчеркивает, что не жалеет о приезде в Латвию и очень благодарна за всю ту помощь, которую государство и власти города оказали ее семье. В школе и в детском саду сверстники и педагоги помогали детям быстро освоиться, волонтеры на курсах обучали Людмилу латышскому языку. Задержки с выплатами пособий из-за большого наплыва беженцев женщина считает вполне объяснимыми. Однако она признается, что если муж не начнет работать и содержать семью, то семье будет трудно.

Согласно закону, принятому в поддержку населения Украины, беженцы в течение первых 90 дней могут получить бесплатное жилье и питание. Это обеспечивают муниципалитеты, а издержки компенсирует государство. Пока такой возможностью воспользовались 8445 человек из 28 тысяч принятых украинцев. По истечении 90-дневного срока такая поддержка законом не предусмотрена. Правительство и Сейм не намерены его продлевать. Но на одно пособие нет возможности прокормить семью и снять квартиру.

Заместитель госсекретаря Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) Илзе Оша поясняет, что украинские матери с маленькими детьми, не имевшие возможности искать работу, не должны переживать, что останутся на улице без поддержки.

На начало этой недели в Государственное агентство занятости обратились около 4000 соискателей из Украины. Неизвестно, скольким людям удалось найти работу. На пособие подано около 3000 заявлений, его размер составляет 500 евро.

Сейм на этой неделе поддержал выдачу пособия для домохозяйство. Его отдадут людям, которые размещают украинцев. В зависимости от количества человек в семье беженцев пособие составит до 300 евро. Но эта помощь тоже будет ограничена тремя месяцами. Пособие доиохозяйствам продолжат выплачивать лишь в определенных случаях, например, если в принятой украинской семье есть инвалид.

Правительство также разрешило муниципалитетам использовать частную собственность для размещения беженцев, компенсируя арендную плату до 400 евро.

Госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов отмечает, что "есть вариант размещения беженцев в гостиницах, но политическое соглашение предусматривает, что такая возможность сохранится до 1 июля. Таким образом, приоритет смещается в сторону поддержки домохозяйств и на аренду жилья. В целом этот подход синхронизирован и согласован с поддержкой, которая организуется в Литве и Эстонии. Это также было одной из целей согласования инвестиций и поддержки в регионах".

Примерно десятая часть из 116 миллионов евро, выделенная на помощь украинским беженцам, уже потрачена. VARAM просит часть этих денег направить на приспособление и ремонт муниципального имущества.

"Эта договоренность, которую еще нужно реализовать в поправках к нормативным актам, заключается в том, что в соответствии с предложением VARAM будет создан механизм с выбором муниципальной недвижимости, в которую можно будет инвестировать. Конечно, инвестирование должно быть максимально эффективным", - полагает Трофимов.

В VARAM подсчитали, что потребуются инвестиции в размере 34 миллионов евро. Причем обновленное жилье будет доступно только через полгода-год.

Людмила надеется, что к тому времени она сможет вернуться домой. Если ее семье есть куда возвратиться, то приехавшим в Латвию из Мариуполя, Ирпеня и других разрушенных городов, теперь предстоит с нуля налаживать свою жизнь – либо в Украине, либо за границей.

"Мы очень благодарны Латвии за прием. Но, как бы ни было хорошо в гостях, дома всегда лучше. Мы очень надеемся, что сможем вернуться. Я не хочу снова оказаться в подобных обстоятельствах", - сказала Людмила.

Муниципалитеты сообщили Министерству регионального развития, что они могут принять еще 700 беженцев. Если в Латвию приедет больше людей, заботу о них придется взять волонтерам и местным жителям.