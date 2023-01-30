Украинцы, заканчивающие 9-й и 12-й класс в Латвии, вероятно, смогут выбирать, сдавать или не сдавать экзамены; решения еще нет

В новых правилах об освобождении учащихся от экзаменов в основной и средней школе помимо детей, которые не могут проходить проверку знаний по состоянию здоровья, упоминаются лица со статусом ищущих убежища или получивших статус беженца или альтернативный статус. Из-за этого в школах возникла путаница с тем, могут ли получить освобождения от экзаменов украинские школьники, пишет портал LSM.LV.

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Юридическая проблема заключается в том, что статус украинцев Латвии — в том числе, детей — оговаривается специальным законом о гражданских жителях Украины. Хотя в отношении украинцев на уровне риторики применяется слово "беженец", отражающее фактическое положение дел, статуса "беженец" именно в юридическом понимании у них нет. Есть статус "гражданский житель Украины".

Из-за этого в школах и возникла путаница. Ведь сейчас в Латвии обучаются более 4000 школьников из Украины. Многие из них прибыли в Латвию еще прошлой весной.

В прошлом учебном году для украинцев, заканчивающих выпускные 9-е и 12-е классы, были сделаны послабления, признала старший эксперт Департамента образования Министерства образования и науки Олита Аркле, и пояснила, какой порядок будет в этом учебном году: "Уже в прошлом году были послабления и они (украинцы) могли не сдавать экзамены за 9-й и 12-й классы. В этом году у нас немного изменился подход и экзамены можно не сдавать, а можно и сдать. Если учащийся решит сдать экзамен, значит можно использовать украинско-латышский словарь, учащиеся будут находиться в отдельной комнате и есть возможность продлить время сдачи экзамена".

В случае, если ученик решит не сдавать экзамен или не сдаст его, у него есть возможность остаться в том же классе или просто получить школьный аттестат, если, например, он хочет вернуться в Украину. Аркле подчеркнула, что не всем украинским детям грозит провал на экзаменах. Из школ поступают сообщения, что у этих детей трудности с латышским языком, однако среди беженцев есть учащиеся, которые ранее жили в Латвии и хорошо знают латышский язык. Украинцы показывают очень хорошие знания по математике и естественным наукам, хуже обстоят дела с английским языком. Однако большинство украинских школьников очень добросовестны, многие из них также продолжают дистанционное обучение в своей украинской школе по вечерам.

Руководители учебных заведений, с которыми связалось Латвийское радио, пока не получили четкого сигнала о том, что украинские дети, даже если они пошли в школу только осенью, могут быть освобождены от госэкзаменов.

Романс Тиллерис, заместитель директора по образованию Рижской Украинской средней школы, сказал: "Нет, это не принято, что можно не сдавать. Надо посмотреть, как это будет прописано в правилах для гражданских жителей Украины. Но туда никакие поправки не вносились".

Директор Рижской 15-й средней школы Наталья Кубасова ничего не слышала о том, что украинских школьников могут освободить от экзаменов. В школе, которую она возглавляет, среди выпускников 12-х классов в этом году нет украинских беженцев, но 12 украинцев учатся в 9-м классе.

Так что им тоже придется сдавать экзамены, предполагает Кубасова. По крайней мере, ясности в этом вопросе у директора нет. "Мы точно не знаем", — признала Кубасова.

Олита Аркле признала, что такая неясность возникла из-за юридических нюансов. Украинские школьники не упоминуются в правилах об освобождении от экзаменов. К украинским учащимся относится Закон "О поддержке гражданских жителей Украины", в который в любой момент можно внести изменения.

Напомним, что законотворчество находится в компетенции Сейма.