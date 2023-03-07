Украине переданы первые восемь конфискованных в Латвии автомашин

Во вторник правительство приняло решение безвозмездно передать армейским частям Минобороны Украины, Винницкой региональной клинической больнице и территориальному медобъединению Купянского совета восемь автомобилей, конфискованных в Латвии у пьяных водителей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как заявил министр финансов Арвил Ашераденс, от идеи до воплощения прошло чуть больше месяца. К процессу активно подключились Служба государственных доходов, правительство, комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией, а депутаты единогласно поддержали поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины.

В соответствии с законом конфискованные транспортные средства могут быть безвозмездно переданы правительству Украины для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с войной, и поддержки украинского общества. Это еще один способ, которым Латвия поможет Украине в борьбе с российской агрессией.

По словам представителя общества Agendum и основателя "Твиттер-конвоя" Рейниса Познякса, это важная поддержка для Украины, ведь каждая машина на фронте — это спасенная жизнь. Передача автомобилей, утвержденная правительством во вторник, является очень хорошей новостью для пяти армейских частей и трех медицинских учреждений.

Общество Agendum обеспечит доставку автомобилей в Украину и передачу их государственным учреждениям Украины.