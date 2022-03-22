Украинские беженцы характеризуют жителей Латвии как добрых и отзывчивых

Военные беженцы с Украины, перебравшиеся в Латвию, характеризуют местных жителей как добрых и отзывчивых. Об этом свидетельствуют данные, полученные агентством LETA возле Центра поддержки беженцев в Риге.

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Татьяна с сестрой и маленькими детьми приехала в Ригу из Киева десять дней назад. Она рассказала журналистам, что их мама — медик, поэтому осталась на родине, чтобы помогать своему народу, а мужчины борются за свободу Украины.

У этой семьи в Риге были друзья, живущие здесь уже около трех лет, поэтому сестры чувствуют себя в безопасности.

"Не знаю, что бы мы делали, если б у нас тут никого не было. Нас очень любезно встретили, для детей были приготовлены кроватки, столики. Ощущаем большую заботу за наших детей", — рассказала Татьяна.

Медсестры подали документы на получение визы, а сейчас определяются с возможностями трудоустройства. Татьяна — юрист, она допускает возможность, что после того, как дети немного привыкнут к новым условиям, они смогут хотя бы полдня работать, даже в школе, помогать детям в детском саду.

Представители другой обратившейся в Центр поддержки беженцев семьи, которые находятся в Риге уже третий день, также поселились у своих знакомых. Они поблагодарили жителей Латвии за благосклонное отношение в решении различных бытовых вопросов.