Украинские беженцы и в 2023 году будут бесплатно ездить в общественном транспорте Риги
Foto: LETA

Комитет Рижской думы по вопросам дорожного движения и транспорта поддержал поправки к обязательным правилам самоуправления, которые предусматривают, что гражданам Украины, зарегистрированным в Рижском центре поддержки, вновь будут предоставлены стопроцентные льготы на проезд в столичном общественный транспорт в следующем году.

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Решение совета, принятое летом этого года, предусматривает, что украинские беженцы могут ездить в рижском общественном транспорте бесплатно до конца этого года. Теперь этот срок предполагается продлить до 30 июня 2023 года.

Поправки в обязательные правила еще должны быть приняты на заседании совета и одобрены Министерством охраны окружающей среды и регионального развития.

Граждане Украины, которые зарегистрировались в Рижском центре поддержки и проживают в Риге, могут получить скидки на проезд в общественном транспорте Риги – трамвае, троллейбусе и автобусе.

Граждане Украины, у которых еще нет электронного билета и которым не предоставлена ​​скидка на проезд, могут обратиться в центры обслуживания клиентов Rīgas satiksme и Рижский центр поддержки украинцев по адресу улица Амату, 4. Чтобы получить скидку на проезд и электронный билет, необходимо взять с собой документы и распечатку с персональным кодом, присвоенным в Латвии.

В сентябре и октябре граждане Украины в среднем за месяц делали 266 000 регистраций поездок в общественном транспорте Риги.

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