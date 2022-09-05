Украинские беженцы выражают недовольство новым центром поддержки в Риге

Новый центр поддержки украинских беженцев в Риге, на ул. Амату 4, имеет ряд недостатков — помещения узкие, в них сложно ориентироваться и люди там менее отзывчивые. Такое мнение агентству LETA выразили сразу несколько украинских беженцев.

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Впрочем, новички, которые впервые прибыли в центр поддержки, и те беженцы, которые были в прежнем центре ранее, давали учреждению разные оценки.

Семья, приехавшая на днях в Ригу из Харькова, рассказала, что они еще многого не понимают. Они должны сначала найти жилье, затем понять, какие документы нужно оформить и что еще нужно сделать. Им дали комнату для ожидания, и они ждут, когда их отвезут в их новый дом.

Те беженцы, которые посещали центр на улице Калькю 1, отмечали, что помещения нового центра очень маленькие. Если в предыдущем центре все было ясно и понятно, то в новом центре все сложно и запутанно. Учитывая, что они уже посещали центр ранее, им легче найти нужные кабинеты, чем тем, кто приехал сюда впервые.

Плохо и то, что у беженцев больше нет возможности поесть в центре и оставить детей кому-то, кто мог бы за ними присмотреть. Всем, кто приходит с детьми, приходится передвигаться по коридорам вместе, потому что за детьми в центре никто не присматривает.

По словам беженцев, в новом центре стало меньше людей, готовых помочь, объяснить и показать, где что находится. Если в центре на Калькю были дежурившие в коридорах помощники, которые пытались помочь, то здесь встречавшиеся в коридорах работники различных учреждений чаще отвечали, что могут помочь только в тех областях, в которых работает представленное ими учреждение, а где искать помощь по другим вопросам, не знают.

Женщина из Украины призналась агентству LETA, что если бы она пришла в центр поддержки впервые, то, наверное, подумала бы, что все в порядке. Однако, сравнивая старый центр с центром на улице Амату, она пришла к выводу, что новый хуже.

Как уже сообщалось ранее, рижский центр поддержки украинских беженцев переехал на новое место. С 5 сентября он начал работу в новых помещениях на улице Амату 4 и будет открыт для клиентов с 9 до 17 часов.

Первый украинский центр для беженцев в Риге располагался в Доме конгрессов, затем был открыт второй — в бывшем здании Рижского технического университета на улице Калькю. После этого центр в Доме конгрессов был закрыт.

В настоящее время, в связи с уменьшением потока новых зарегистрированных граждан Украины, центр уже не нуждается в таких просторных помещениях, как весной. Если в марте среднее количество новых зарегистрированных граждан Украины составляло около 500 человек, то сейчас в среднем регистрируется 45 новых человек в день. Ежедневно в центре получают различные государственные и муниципальные услуги около 500 человек.