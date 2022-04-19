Украинские беженки могут получить право на аборт за счет государства

Во вторник, 19 апреля, правительство поддержало поправки, предложенные Министерством здравоохранения, к упрощенной и ускоренном порядке для получения оплачиваемого государством аборта для украинских беженок, которые стали жертвами сексуального насилия во время войны с Россией.

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Как сообщили порталу Delfi в министерстве, на украинок, приехавших в Латвию и решивших прервать беременность, не будут распространяться определенные условия из Закона о сексуальном и репродуктивном здоровье для проведения аборта за счет государства. Например, справка от правоохранительного учреждения и подтверждение консилиума врачей не потребуется.

Также для скорейшего получения услуги, так как аборт возможен до 12-й недели, предусмотрено, что и гинекологическая консультация, и манипуляция по прерыванию беременности будет доступна в одном и том же месте. То есть, аборт будет доступен также в дневном стационаре медучреждения, пояснили в Минздраве.

Решение о прерывании беременности во время консультации будет принимать гинеколог, специалист по родам, который проведет прерывание беременности.

Поправки к закону еще должны быть одобрены Сеймом.