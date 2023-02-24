Украинский спикер: латвийские "Стингеры" помогли остановить российский десант в Киеве

Отправленные Латвией за сутки до полномасштабного вторжения России в Украину переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger помогли остановить российский десант в Киеве, заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в дистанционном выступлении в Сейме в годовщину российского вторжения.

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Стефанчук поблагодарил Латвию за вклад в поддержку Украины, в том числе за реабилитацию украинских солдат, пострадавших в войне, и за прием 41 тысячи украинских беженцев.

Россия продолжает убивать украинцев, заявил спикер украинского парламента. Однако наряду со всеми бедами Украина получила поддержку настоящих друзей, в том числе из Латвии, за что им благодарна.

Стефанчук также выразил надежду на то, что Латвия поддержит стремление Украины к вступлению в НАТО, поскольку в случае, если Украина не вступит в альянс, сохранятся угрозы как для существования Украины, так и для европейской безопасности.

Спикер украинского парламента особо поблагодарил спикера Сейма Эдварда Смилтенса и министра обороны Инару Мурниеце за оказание поддержки Украине.