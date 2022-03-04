Украинским беженцам в Риге выдадут э-талоны, продовольственные пакеты, SIM-карты и наличные деньги

Украинским беженцам в Риге будут выдавать билеты на общественный транспорт, продовольственные пакеты, SIM-карты для мобильной связи и наличные деньги. Об этом сообщили представители Рижской думы в пятницу на заседании комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции.

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Э-талоны необходимы, чтобы прибывающие в Ригу люди могли без проблем перемещаться по городу. В свою очередь наличные деньги будут выдаваться, так как у прибывших украинцев имеются проблемы со снятием наличных в банкоматах. В Латвии коммерческие банки не принимают украинские гривны, поэтому беженцы, даже если у них есть средства, не могут ими воспользоваться.

Директор департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате подчеркнула, что Рига должна стать центром приема и распределения беженцев, но следует помнить о том, что столица не безразмерна. Например, детей из детских домов, по ее мнению, следует максимально направлять в регионы, где обстоятельства для них будут гораздо лучше, чем в столице.

Рижская дума сегодня на внеочередном заседании планирует принять решение о создании в Доме конгрессов единого центра поддержки для жителей Украины.

Планируется, что центр будет работать по принципу агентства одной остановки, ранее сообщил председатель Рижской думы Мартиньш Стакис. Таким образом беженцы из Украины смогут получить все необходимые услуги или консультации государственных и муниципальных учреждений и общественных организаций в одном месте по прибытии в Латвию.

Среди учреждений, услуги которых могут быть предложены в центре поддержки, Стакис упомянул Управление по делам гражданства и миграции, Государственную полицию, Государственную пожарно-спасательную службу, центр вакцинации, муниципальную социальную службу и департамент образования, который поможет устроить детей в школы и детские сады.

Рижская дума готова создать такой центр поддержки немедленно, необходимые договоренности с государственными учреждениями уже достигнуты. Планируется, что центр начнет работу уже в понедельник, 7 марта.