Улица Бруниниеку будет перекрыта по ночам до конца мая

Из-за работ по асфальтированию будет закрыто движение по улице Бруниниеку с 23:45 до 5:30 ночью 28, 29 и 30 мая, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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Изначально планировалось, что работы будут вестись ночью в пятницу, но из-за погоды из перенесли на ночь субботы или воскресенья.

Если погода позволит завершить работы раньше, чем ночью в воскресенье, то движение будет восстановлено раньше.

Работы ведутся в рамках проекта по обновлению дорожного покрытия на улице Бруниниеку на участке от улицы Валмиерас до улицы Кришьяня Валдемара. Проект планируется реализовать до 10 июня.