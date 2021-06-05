Улицы Риги благоустроят для отдыха, в этом году не будут перекрывать ул. Тербатас для машин

Рижская дума представила программу "Рижское лето 2021", в рамках которой улицы центра будут озеленены и благоустроены, а во многих местах будет снижена скорость движения. Представитель Рижского агентства инвестиций и развития Иева Ласмане сообщила Delfi, что в этом году дума не станет полностью отдавать одну из улиц пешеходам.

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Оценив опыт прошлого года и учитывая то, что сейчас в силе довольно строгие эпидемиологические ограничения, дума решила не закрывать ул. Тербатас для движения автомобилей, как в прошлом году, указала Ласмане. Во-первых, такое решение может привести к собранию чрезмерно большого количества людей, а во-вторых, самоуправление хочет найти долгосрочное решение, как пешеходы и автомобили могут сосуществовать в городе.

Вместо этого летом на многих улицах будет снижена максимальная разрешенная скорость движения до 30 км/ч.

"Планируемые изменения в организации движения предусматривают введение ограничения скорости 30 км/ч по всей длине улицы Базницас, на участке улицы Миера от улицы Таллинас до улицы Бривибас и на участке улицы Тербатас от улицы Элизабетес до улицы Гертрудес и от улицы Матиса до улицы Артилерияс. На участке улицы Тербатас от улицы Гертрудес до улицы Матиса будет установлен знак "Жилая зона". На маршруте всех улиц, включенных в проект, будет сохранена возможность парковки автомобилей на существующих стоянках на обочинах улиц. По всей длине улиц Тербатас и Базницас будут сужены перекрестки", — указали в Рижской думе.

Кроме того, будет благоустроен для отдыха маршрут улица Вальню — аллея бульвара Бривибас — улица Тербатас — улица Артилерияс — площадь около новой церкви Гертруды — улица Миера — улица Базницас. Там появится уличная мебель, гирлянды, зоны отдыха и озелененные участки, а также новые велопарковки.

"Цель благоустройства и снижения интенсивности движения — создать баланс между автомобилями и пешеходами, уменьшить транзитный трафик, в то же время, по возможности меньше влияя на повседневную жизнь жителей центра. Летом будет произведена оценка эффективности и действенности реализованных решений. Планируется, что лучшие решения останутся", — сказала глава Комитета городского развития Рижской думы Инесе Андерсоне.

Изменения на улицах Риги начнутся в середине июня. Аллею бульвара Бривибас и площадь возле новой церкви Гертруды благоустроят 18 июня, ограничение скорости на улице Миера планируется ввести с 21 июня, благоустройство улицы Вальню запланировано с 22 июня, изменения в организации движения на улице Базницас с 28 июня. Изменения на улице Тербатас начнутся с 5 июля.

Что касается культурной программы, то мероприятия запланированы как в центре города, так и в жилых микрорайонах.

Как уже сообщалось, летом 2020 года Рижская дума закрыла улицу Тербатас для движения транспорта и благоустроила ее для пешеходов. По итогам эксперимента самоуправление провело опрос жителей и предпринимателей.