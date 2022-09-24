Улицы темных фонарей: в целях экономии в Адажи и Царникаве по ночам отключают уличное освещение
Foto: LETA

В Адажском крае в целях экономии электроэнергии отключают уличное освещение в ночное время, сообщило самоуправление.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Из-за резкого роста цен на электроэнергию в Адажи и Царникаве введены меры экономии, которые предусматривают отключение каждого второго уличного фонаря.

Электроэнергия также экономится в ночные часы — на большей части территории самоуправления освещение полностью отключается с полуночи до 5 часов утра.

На страничке Адажского самоуправления в Facebook, где размещена информация об отключении уличного освещения, люди отмечают, что это может снизить безопасность. Например, последний поезд на участке Калнгале-Лиласте прибывает после полуночи. Освещение необходимо не только на станциях, но и для того, чтобы пассажиры могли благополучно добраться домой.

В свою очередь другие жители края отмечают, что это правильное решение, и выражают ему поддержку.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai