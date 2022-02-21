Уменьшается заболеваемость Covid-19 среди школьников, но растет среди пожилых людей

В последнюю неделю заболеваемость Covid-19 среди детей школьного возраста и подростков снижалась, в то время как заболеваемость среди пожилых людей росла, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Максимальное количество зараженных в возрастной группе от 10 до 19 лет было в период с 8 по 11 февраля, когда общее количество случаев в этой группе за 14 дней превысило 25 000 и составило пятую часть общего числа всех инфицированных в Латвии за это время.

За последние семь дней было зарегистрировано 11 409 новых случаев Covid-19 среди детей в возрасте от 10 до 19 лет, что на 8% меньше, чем неделей ранее.

Среди детей до 10 лет число инфицированных уже не растет, однако тенденции резкого снижения, как и в возрастной группе от 10 до 19 лет, пока не наблюдается. С 9 февраля число инфицированных Covid-19 в возрасте до 10 лет постоянно превышает 17 000, что составляет более одной десятой общего числа инфицированных в Латвии.

За последние семь дней в этой возрастной группе было зарегистрировано 8437 новых случаев Covid-19, что на 3,7% меньше, чем на предыдущей неделе.

В последнее время число больных начало снижаться и в нескольких группах людей трудоспособного возраста. За последние семь дней зарегистрировано 12 417 новых случаев Covid-19 в возрасте от 30 до 39 лет, что на 5,7% меньше, чем неделей ранее. Уменьшается количество заболевших и в возрасте от 40 до 49 лет — на 3,7% за неделю.

В возрасте 20-29 лет за последние семь дней было зарегистрировано 7 447 новых случаев заражения Covid-19, что на неполный процент больше, чем неделей ранее. Также наблюдается рост числа больных в возрастной группе от 50 до 59 лет — за последние семь дней зарегистрировано 8448 новых случаев заражения Covid-19, что на 6,1% больше, чем неделей ранее.

Самый стремительный рост числа больных наблюдается среди пожилых жителей Латвии. Хотя число инфицированных в возрасте старше 70 лет было самым низким среди всех возрастных групп — 3231, это на 16% больше, чем неделей ранее.

Растет число инфицированных и в возрасте от 60 до 69 лет. За последние семь дней в этой группе зарегистрировано 5592 новых случая заражения, что на 4,7% больше, чем неделей ранее.