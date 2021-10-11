Уменьшен срок карантина для школьников
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Сокращен период, в течение которого школьники должны находиться на карантине после заражения коронавирусом — школьник может вернуться к очной учебе, если на седьмой день после начала карантина будет сдан тест на Covid-19, и он окажется отрицательным.

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Это решение связано с тем, что заражение Covid-19 у детей происходит быстрее — симптомы появляются быстрее, чем у взрослых.

"Отрицательный результат теста на Covid-19 — это "билет" обратно в общество, и никакой дополнительной справки от семейного врача не требуется", — сказал представитель Министерства здравоохранения Оскар Шнайдерс.

С сегодняшнего дня маски в школах должны носить ученики с шестилетнего возраста.

Очное обучение в школах может быть прекращено, если Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) констатирует высокий риск распространения Covid-19.

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LETA

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Коронавирус пандемия Covid-19 Центр профилактики и контроля заболеваний Школа
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