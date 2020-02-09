Умер Алоиз Вазнис, первый глава МВД после восстановления независимости Латвии

В воскресенье, 9 февраля, на 86-м году жизни скончался адвокат Алоиз Вазнис, который после восстановления независимости Латвии стал первым министром внутренних дел страны. Об этом в Twitter сообщил президент Латвийского общества юристов Айварс Боровковс.

Алоиз Вазнис родился 11 марта 1934 года, в 1958 году он окончил юридический факультет Латвийского государственного университета.

С 1957 года и выхода Латвии из СССР он работал в министерстве внутренних дел ЛССР. С 1990 по 1991 гг. был министром внутренних в правительстве Ивара Годманиса.

С 2000 года Вазнис работал присяжным адвокатом в бюро Platacis un partneri.