Умер бывший министр здравоохранения Гундарс Берзиньш

8 января в возрасте 63 лет скончался политик Гундарс Берзиньш. Об этом сообщил писатель и друг покойного Нормундс Бельскис на своей странице в соцсети Facebook.

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Гундарс Берзиньш родился 26 сентября 1959 года в Екабпилсском районе. В 1983 году окончил Механико-машиностроительный факультет Рижского политехнического института.

Берзиньш был депутатом 5-го Сейма от Союза крестьян Латвии. Участвовал в создании Народной партии, был депутатом 7-го Сейма, затем министром финансов, а в 8-м Сейме являлся председателем Бюджетно-финансовой комиссии. 2 декабря 2004 года назначен министром здравоохранения. В октябре 2006 года Берзиньш также был избран в 9-й Сейм.

17 января 2007 года Гундарс Берзиньш объявил о своей отставке с поста министра здравоохранения и уходе из политики по состоянию здоровья.

Берзиньш был владельцем фермы Delles.