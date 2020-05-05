Умер ещё один пациент Covid-19, тестирование не выявило ни одного нового случая заражения

За прошедшие сутки проведены 686 тестов на новый коронавирус и ни один из них не был положительным, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ). В стационаре умер ещё один пациент Covid-19.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

Стоит отметить, что объем проведенных тестов за прошедшие сутки один из самых маленьких за последние 30 дней. В прошлый раз снижение объемов тестирования было связано с пасхальными выходными, после чего тестирование снова набрало обороты.

Всего в Латвии коронавирусом заболели 896 человек и 348 выздоровели.

В стационаре умер ещё один пациент Covid-19. Он был старше 85 лет и у него было несколько хронических заболеваний. Таким образом, общее число умерших от нового коронавируса составляет 17 человек.

Всего в больницах находятся 33 пациента Covid-19, четыре из них в тяжелом состоянии. Выписаны 98 пациентов.