Умер латышский поэт, переводчик и публицист Кнутс Скуениекс

Ушел из жизни латышский поэт, переводчик и публицист Кнут Скуениекс, сообщает Янис Скуениекс в Facebook.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным Letonika.lv, Скуениекс родился 5 сентября 1936 года в Риге, в семье писателя Эмилcа Скуениекса, а детство провел недалеко от Бауски.

Изучал латышскую филологию в Латвийском государственном университете, окончил Литературный институт имени Максима Горького в Москве.

В 1962 году Скуениекса обвинили в антисоветской пропаганде и приговорили к семи годам мордовских лагерей, где но продолжил писать стихи — в лагере автор сочинил около 1000 стихотворений, которые не удалось опубликовать даже после освобождения. Свой первый сборник стихов "Лирика и голоса" поэт смог издать лишь в 1978 году.

Вернувшись из ссылки в Латвию, Скуениекс обратился к поэтическим переводам и стал одним из виднейших знатоков и переводчиков зарубежной поэзии.

Переводил с украинского, словенского, испанского, сербского, македонского, греческого, польского, литовского, финского, шведского, датского и других языков, в частности, таких авторов, как Федерико Гарсиа Лорка, Габриэла Мистраль, Яннис Рицос, Томас Транстремер, а также народные песни европейских народов.

Скуениекс награжден орденом Изабеллы Испанской, орденом Трех Звезд, орденом Великого князя Гедиминаса Литовского, Крестом за заслуги II степени.

В 2008 году он получил премию Балтийской ассамблеи в области литературы за "Сочинения", изданные в восьми томах. Скуениекс дважды получал ежегодную премию в области литературы — в 2001 году за лучшую книгу художественной литературы и в 2010 году за прижизненный вклад в литературу. Сборники стихов Скуениекса изданы в Швеции, Украине и Армении.

Осенью 2014 года Скуениекс передал Замку света свою библиотеку — 5 тысяч книг, рукописей и пластинок.