Умер сопредседатель партии "Русский союз Латвии" Юрий Петропавловский

Сегодня в возрасте 65 лет скончался сопредседатель партии "Русский союз Латвии" (РСЛ) Юрий Петропавловский, сообщает Союз общественных организаций Латвии. Активный борец с языковой реформой школ и первый житель страны, которому правительство отказало в получении гражданства Латвии после успешного прохождения им процесса натурализации в УДГМ.

В советское время, закончив школу им. Розенталя и Академию художеств, Юрий Петропавловский работал дизайнером на предприятиях Alfa, Daiļrade, Auseklis. После восстановления независимости занялся активной общественной и политической деятельностью, был участником Штаба защиты русских школ и помощником евродепутата Татьяны Жданок.

В 2004 году Петропавловский стал первым человеком, чье подготовленное Управлением натурализации решение о присвоении гражданства ЛР отклонило правительство. Обжалование этого документа прошло через все судебные инстанции и оказалось в Европейском суде по правам человека. В 2008 году жалоба Петропавловского была объявлена приемлемой к рассмотрению, но в 2015 году Палата ЕСПЧ жалобу отклонила.