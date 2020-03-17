Умер спортивный журналист LTV Каспар Лацис

В понедельник на 43-м году жизни скончался латвийский спортивный журналист Каспар Лацис. Об этом сообщило Латвийское телевидение, на котором Каспар работал около семи лет.

"С грустью сообщаем, что понедельник принес нам печальную весть. Преждевременно от нас ушел Каспар Лацис (1978-2020) — один из спортивных журналистов программы Rīta Panorāma. Со стороны — корректный и недоступный, но внутри — жизнерадостный фанат спорта", — говорится в сообщении.

Информация о причинах смерти не сообщается.

Ранее Каспар играл в любительской хоккейной лиге, а до прихода на LTV пять сезонов проработал в рижском хоккейном клубе "Динамо".

В октябре прошлого года начался второй сезон его программы Hokeja laukums.