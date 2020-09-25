Умереть, не дождавшись химиотерапию. В Восточной больнице не могут решить проблему очередей

"Некоторые пациенты умирают, два месяца ожидая необходимую им химиотерапию", — сказала Latvijas avīze руководитель отделения химиотерапии Рижской Восточной университетской больницы Сигне Плате. За полтора года государство так не решило проблему очередей на химиотерапию, а дорогое современное оборудование стоит без дела, сообщает газета.

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На данный момент в Восточной больнице есть 30 кроватей для нуждающихся в химиотерапии тяжелобольных пациентов, на них приходится три врача. Больные, которые по состоянию здоровья не могут приезжать в дневной стационар, вынуждены ждать так долго, что это превращается в угрозу для жизни.

Председатель правления Восточной больницы Имантс Паэглитис на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам сказал, что больницы нужны дополнительные врачи и кровати. "С октября в этом отделении начнет работать химиотерапевт, раньше работавшая в Даугавпилской больнице, поэтому количество кроватей вырастет на десять", — сказал глава больницы.

Однако это только частично решит проблему, ведь все равно тяжелобольные будут вынуждены ждать свою очередь дольше, чем те, кто способен доехать до дневного стационара сам. Глава отделения химиотерапии Плате указала, что число недостающих кроватей они назвать не могут, так как это зависит от ситуации в других больницах. Это может определить только Министерство здравоохранения.

Кроме того, в Восточной больнице простаивают роботы для изготовления медикаментов. Они должны были начать работать еще в начале года, однако первое тестирование оказалось неудачным, а потом случилась пандемия. Из-за ограничений движения разработчики из Испании не могут приехать в Латвию на второе тестирование. Паэглитис указал, что больница делает все возможное, чтобы провести тестирование в октябре. Эти роботы могут существенно облегчить работу медикам, так как им больше не надо будет вручную готовить препараты для химиотерапии.

По данным Восточной больницы, 75% онкологических пациентов Латвии лечатся в этой больнице.