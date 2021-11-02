Умерла бывший эксперт Стройуправы Марика Трейя. Она была обвиняемой по делу о трагедии в Золитуде
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В четверг, 28 октября, от инсульта скончалась бывший эксперт отдела стройнадзора юридического отдела Стройуправы Марика Трейя, пишет Rus.LSM.lv.

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Информацию о смерти Трейи порталу подтвердил депутат Рижской думы Олег Буров. По его словам, причиной стал инсульт. Буров указал, что Трейя тяжело переживала разбирательства в суде.

Марика Трейя проходила в качестве обвиняемой по делу о трагедии в Золитуде, где в результате обрушения крыши торгового центра погибли 54 человека. Суд виновной Трейю не признал.

Проверки во время строительства торгового центра делала сотрудница Стройуправы Айя Мельникова. Трейя выдала разрешение второй очереди на строительство жилого дома и озеленение крыши торгового центра, не запросив новой экспертизы.

Обвинение требовало для Трейи наказание в виде лишения свободы на пять лет.

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