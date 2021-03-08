В конце прошлой недели Управление по защите природы получило первые в этом году сообщения о детенышах тюленей на берегу. Все животные были здоровы, многие из них были со своими мамами и не нуждались в человеческой помощи. Управление напоминает: их ни в коем случае нельзя трогать.

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Тюленята появляются на берегу каждую весну в апреле и мае. Многие пытаются их "спасти", но на самом деле помощь им не нужна, а прикосновения людей могут только навредить. Специалисты призывают не фотографировать животных — это доставляет им лишний стресс, кроме того, размещенные в социальных сетях фотографии способствуют тому, чтобы больше людей приходило на пляж, а кто-то из них может навредить тюленям.

Если животное ранено, лучшей помощью будет позвонить в Управление по защите природы по номерам 28 385 025 (Курземе), 26 424 972 (Рижский район) и 26 329 412 (Видземе).