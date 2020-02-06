Урбанович: Честнее будет подать новый законопроект о роспуске Рижской думы

Если коалиция парламента "кастрирует" законопроект о роспуске Рижской думы и уберет из него указания на кризис с вывозом отходов, то это станет свидетельством мошенничества коалиции, считает лидер "Согласия" Янис Урбанович, передает LETA.

"Законопроект очень конкретен — с конкретной причиной в связи с мусорным кризисом. Если из законопроекта будет изъята аргументация о нарушениях в сфере вывоза отходов, то это значит, что [министр охраны среды и регионального развития Юрис] Пуце признает, что кризис был выдуман и создан им же", — заявил Урбанович.

Политик считает, что законопроект нельзя менять перед последним чтением. Если изменения будут внесены, то это, по мнению Урбановича, свидетельствует о мошенничестве. Честнее будет подать новый законопроект о роспуске Рижской думы.

Урбанович не взялся судить о том, почему Буров пошел на самороспуск Рижской думы и указал, что это вопрос для Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Как уже сообщалось, депутаты Рижской думы созвали три заседания подряд и не смогли обеспечить кворум. Согласно закону о самоуправлениях, это дает Сейму юридическое право распустить Рижскую думу.