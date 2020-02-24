Урбанович и Ушаков готовы принять в ряды "Согласия" бывших членов ЧСР

Лидер партии "Согласие" Янис Урбанович и его предшественник, депутат Европарламента Нил Ушаков готовы принять в ряды "Согласия" бывших членов партии "Честь служить Риге", сообщает агентство LETA. Шесть членов ЧСР покинули партию "протестуя против самоуправства Олега Бурова".

Урбанович сказал, что если шесть бывших членов ЧСР выскажут желание присоединиться к "Согласию", то партия готова пойти им навстречу.

В свою очередь, Ушаков сказал, что предложит включить этих людей в список "Согласия", с которым партия пойдет на внеочередные выборы в Рижскую думу. Он сказал, что в среду, 26 февраля, представит черновик списка. В нем есть пять бывших членов ЧСР — Эйжения Алдермане, Ирина Винник, Игорь Соломатин, Андрей Каменецкий и Вячеслав Степаненко.

По мнению Ушакова, эти политики показали себя в совместной работе с "Согласием".

Как уже сообщалось, из ЧСР вышли шесть членов правления, в том числе пять депутатов Рижской думы. Степаненко сообщил СМИ, что решение было принято из-за самоуправства и стиля поведения председателя Рижской думы Олега Бурова.