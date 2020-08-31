Урбанович: опротестование результатов выборов было бы бессмысленным
Foto: DELFI

Оспаривание результатов внеочередных выборов в Рижскую думу было бы бессмысленным и лишь тратой времени, отметил в интервью передаче «900 секунд» телеканала TV3 лидер партии «Согласие» Янис Урбанович.

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Одновременно он признал, что внутри партии идет дискуссия об оспаривании результатов выборов, но лично Урбанович считает это бессмысленным.

Лидер списка «Согласия» на выборах Константин Чекушин в интервью Латвийскому радио также высказал свою точку зрения, что думе нового созыва как можно быстрее надо начать свою работу, а не концентрироваться на оспаривании результатов выборов, поскольку около 600 неучтенных голосов, скорее всего, ничего не изменят.

Но окончательное решение о том, оспаривать ли результаты, партия «Согласие» примет в понедельник, уточнил Чекушин.

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Выборы в Рижскую думу 2020 Константин Чекушин "Согласие" Янис Урбанович
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