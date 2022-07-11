Урбанович: поддерживать отношения с консульством Беларуси – обязанность мэра Даугавпилса

В Даугавпилсе белорусы — одна из крупнейших этнических групп, поэтому мэр города Андрей Элксниньш, представляя интересы горожан, обязан поддерживать отношения с представителями Белорусского Генконсульства в городе. Об этом агентству LETA заявил председатель фракции "Согласие" в Сейме Янис Урбанович.

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По его словам, главная обязанность мэра города, который хочет быть уважаемым среди людей — представлять интересы жителей. Даугавпилс — это очень многонациональный город, и белорусы в нем — статистически крупнейшая этническая группа.

Многие жители Даугавпилса используют возможности безвизового режима, чтобы посещать Беларусь, многих с этой страной объединяют родственные связи и памятные места. Именно поэтому мэр Даугавпилса обязан на местном уровне поддерживать отношения с представителями консульства Беларуси, которое работает в Даугавпилсе легально.

"Сейчас за то, что мэр выполнял свои обязанности, от него грубым тоном требуют объяснений", — говорит Урбанович. "Латвия однозначно осуждает режим Лукашенко, но даже в худший период межгосударственных отношений есть место "народной дипломатии" — возможности договориться с соседями", — считает Урбанович.

Уже сообщалось, что 5 июля мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш посетил закрытое торжество по случаю Дня независимости Беларуси. Это привлекло внимание местных СМИ, которые связались с мэром, а также обратились за комментарием в Службу госбезопасности и МИД Латвии.

Элксниньш заявил журналистам, что в Даугавпилсе до сих пор официально работает дипломатическое представительство Беларуси, и, несмотря на какие-либо заявления, оно продолжает делать свою работу.

"Как мэр города, я уважаю все структуры, юридические либо частные, которые в нашем городе работают и оказывают для наших жителей определенного рода услуги, в данной ситуации — консульские, и я никак не могу игнорировать, что на территории самоуправления данный субъект существует. Мой визит сюда непосредственно связан с тем, что в Даугавпилсе работает белорусское консульство", — сказал он "Чайке", добавив, что "с большой радостью посещает многие мероприятия, организации, события, в первую очередь для того, чтобы заботиться об интересах жителей".

В СГБ считают, что в нынешней геополитической ситуации участие латвийских должностных лиц в мероприятиях, которые проводит страна-агрессор Россия и ее ближайшая союзница Беларусь не отвечает интересам латвийской национальной безопасности.

"Такие действия противоречат позиции Латвии, которая осуждает военные преступления России против Украины и ее жителей, а также не способствует единству латвийского народа в сложные времена", — заявили в службе.

В МИДе подчеркнули, что генеральному консульству Беларуси в Даугавпилсе не запрещено проводить торжественные мероприятия.

При этом государственным должностным лицам следует тщательно оценивать необходимость участвовать в них, учитывая нелегитимные выборы авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко, репрессии против гражданского населения, гибридные нападения на границу Латвии и агрессию России в Украине, объяснила представительница МИДа Солвита Мартинсоне.

Позже мэр обратился к жителям Даугавпилса и всей Латвии на своей странице в facebook:

"Латвийская пресса, в лице даугавпилсского издания Chayka.lv и латвийского телевидения ReTV, фактически обвиняет меня едва ли не в измене родине! Моя встреча с генеральным консулом Республики Беларусь, который пригласил меня как мэра города на празднование Дня независимости своей страны, оценена опрошенными журналистами госчиновниками, как действие, "не отвечающее интересам национальной безопасности страны"", — написал Элксниньш.

Он отметил, что в Даугавпилсе живут сотни граждан Беларуси, тысячи этнических белорусов с гражданством Латвии, а на территории Даугавпилса продолжает работу генеральное консульство Республики Беларусь.

"Оказывается, что к ним нельзя приближаться! Поскольку это вредит национальным интересам. Странно, что еще не составлен поименный список всех горожан, которые имеют белорусские или российские корни, а также тех, кто посещал (и продолжает посещать) соседнюю Белоруссию в качестве туриста. По логике, всех этих людей вместе со мной надо немедленно депортировать. В городе, правда, людей не останется, но может в этом и цель?", — пишет мэр.

Элксниньш также поинтересовался, не стоит ли ему поскорее подать в отставку, "пока всех не пересажали".