Урбанович рекомендует Элксниньшу оценить свое нахождение в рядах "Согласия"

Председатель правления "Согласия" Янис Урбанович рекомендует мэру Даугавпилса Андрею Элксниньшу оценить свою возможность нахождения в "Согласии".

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"Избранный по списки Социал-демократической партии "Согласие" в Даугавпилсскую думу Андрей Элксниньш, очевидно, долго и внимательно вглядывался в зеркало, прежде чем сделать выводы о ленивых котах, которые не хотели победить на выборах в Сейм", — говорится в заявлении Урбановича.

Эта фраза фактически является прямым ответом на слова самого Элксниньша в интервью программе Kāpēc на Delfi TV, в котором мэр Даугавпилса критиковал партию за то, что она приложила усилия для победы на выборах, также использовав сравнение "ленивые коты".

"Самокритика после случившегося необходима и председателю партии, и его заместителям, и мэру того самоуправления, в котором "Согласие" потерпело самое болезненное поражение. Также как и каждому члену партии, который сейчас думает о будущем "Согласия" с точки зрения — что я могу дать своей партии, а не то, что она может дать мне", — заявил Урбанович.

"При таком анализе о дальнейшей работе, я убежден, большинство членов используют слово "мы", а не "они" — те ленивые коты, которые не хотели побеждать. Однако, если для кого-то "Согласие" после пережитого поражения стало невыгодной платформой на дальнейшем политическом пути, тогда нужно ясно позиционироваться и подумать о своем нахождении в партийных рядах", — считает Урбанович.

Политик также акцентировал, что "Согласие" ясно обозначило свою позицию в отношении войны, начатой Россией в Украине. "Оправдание агрессии — прямое или непрямое — не соединимо в нахождением в рядах членов "Согласия", — завершил свое заявление Урбанович.

Как уже сообщалось, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в интервью ведущей программы Kāpēc на Delfi TV Ольги Драгилевой заявил, что победителей в войне в Украине не будет. Отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, Элксниньш сказал, что на этот вопрос отвечал неоднократно прежде. На просьбу уточнить, что именно он отвечал, Элксниньш сказал: "Крым — в составе Российской Федерации".

Высказывания мэра Даугавпилса были растиражированы в российских СМИ и вызвали резкую реакцию МИД Украины.

Служба государственной безопасности запросила у Элксниньша объяснения.