Решить свои проблемы русскоязычные жители Латвии могут лишь, если будут поняты латышским большинством жителей страны. Но для этого сначала нужно проявить понимание и уважение к этом большинству, заявил в эфире программы Латвийского Радио-4 "Открытый разговор" экс-председатель правления партии "Согласие" Янис Урбанович, сообщает Rus.LSM.

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По его словам, чтобы не навредить избирателю, не стоит ему потакать в заблуждениях. Также политик призвал к взаимопониманию между этническими группами общества.

"Весь земной шар — это сплошной кризис. Непонятно (…), кто критик, а кто праведник. В этой ситуации лучше всего держаться за своего избирателя, не потакая, а говорить: подожди, успокойся. Ты живешь в Латвии, люби эту страну. Давай дружить с латышами, потому что все твои болячки, они есть, ты прав, без них [латышей] не решишь. Но если мы будем все время с фигой в кармане, они это чувствуют и видят. Они с тобой общаться не будут. Ты решить свои проблемы, своей семьи, своего потомства можешь только, если будешь понят. Но сначала пойми ты их", - отметил политик.

По словам Урбановича, все проблемы в Латвии должны решаться путем диалога, а не "побеждая противоположную сторону", особенно в ситуации, когда эта сторона многочисленнее. Политик отметил, что нет лучше способа проявить уважение к другому народу или этнической группе, чем интерес к его культуре.

"Показать, что ты его уважаешь. Получишь то же самое. Получишь это уважение. И когда вот это уважение будет, можно обо многом договориться", - заявил политик.

Урбанович признал, что русскоязычные избиратели и особенно политики грешны в том, что Латвия отстает от других стран, потому что у одних "латышей" не хватает сил что-либо изменить.

"Если бы мы могли договориться, мы бы начали решать. Но для этого сначала русскому в Латвии, и беларусу, и поляку надо корреспондировать свои чаяния и надежды не за границу, не на восток, чтобы не дай Бог кто-то пришел бы тебе "помочь", как на Донбасс, а сюда. Это твоя страна, ты имеешь право быть критичным", - сказал он.

Экс-председатель "Согласия" призвал оставить в покое его избирателя, который находится в "шоке" после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Перестаньте его [русскоязычного избирателя] обвинять за то, что делает власть России в Украине и вообще. Он это больно воспринимает. Он очень больно воспринимает, когда ругают Россию, даже не важно какого руководителя в Кремле, потому что он ощущает себя частью. И он понимает, что не будет здесь хорошо ему русскому, если будет между Ригой и Москвой бодание. Он это понимает и находится в смятении. Не трогайте его! Каждый латыш пусть обнимет одного русского, и русский пускай обнимет соседа-латыша... С этого надо начинать. С уважения", - добавил он.

По его словам, кто бы ни был президентом Латвии, он должен взять на себя функцию сплочения общества, и быть тем, кто заставляет правительство и все партии этим заниматься.