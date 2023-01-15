Уроки Екабпилса. Следует оценить возможность строительства вблизи водоемов

С учетом ситуации в Екабпилсе, где при стремительном повышении уровня воды в Даугаве были затоплены, в том числе, и построенные возле реки здания, следует устроить дискуссию об изменениях в правила выдачи разрешений на застройку вблизи водоемов.

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Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в воскресенье, 15 января, после заседания Совета по кризисному управелению, указал, что при оценке ситуации, возникшей в Екабпилсе, может состояться обсуждения о зонировании территорий самоуправлений — где предоставлять и где не предоставлять разрешения на строительство. Также могла бы состояться дискуссия о том, разрешать ли строительство в поймах рек.

"Люди хотят жить возле водоемов, но иногда это становится неблагоприятным для людей", — отметил Кариньш.

Также в будущем могут быть переговоры о доработках гидротехнических сооружений.

На данном этапе премьер-министр удовлетворен тем, как работает система гражданской обороны. Но также будет проанализирована деятельность этой системы, и при необходимости будут внесены улучшения.

"В стране надо понимать одно — в значительной степени у нас система не только создана на бумаге, но и работает, и сейчас она проходит испытания. В настоящее время можно констатировать, что созданная система работает", — заключил глава правительства.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") подтвердил сегодня после заседания Совета кризисного управления, что правительство окажет финансовую поддержку Екабпилсскому самоуправлению и жителям, пострадавшим от наводнения.

Глава Кабинета министров указал, что пока рано судить о сумме ущерба, нанесенного наводнением, но как только уровень воды стабилизируется, будут произведены расчеты и правительство примет решение о размере необходимой финансовой помощи.

"Давайте посмотрим, какие возможности поддержки будут у каждого министерства и правительства, и примем решение об оказании финансовой помощи как самоуправлению, так и жителям", — подчеркнул Кариньш.