Уроки вождения разрешили брать всем тем, кто уже начал обучение

Практические уроки вождения разрешили брать всем тем людям, которые начали обучение после 20 декабря, в четверг постановило правительство.

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По данным Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД), в настоящее время очередь на обучение водителей составляет примерно 9000 человек.

Поправками к правилам мер эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19 предусмотрено, что инструктор по вождению должен установить в транспортное средство пластиковую прозрачную защитную конструкцию, которая будет отделять сиденье водителя от пассажирского салона.

В то же время остаются в силе требования эпидемиологической безопасности, предусматривающие, что индивидуальное обучение разрешено только по предварительной записи, и участники должны подтвердить, что у них нет симптомов Covid-19, им не требуется самоизоляция или что они привиты от Covid-19.

Также необходимо обеспечить, чтобы обучаемые в ходе уроков вождения не встречались друг с другом. За обучение нельзя будет расплатиться наличными — возможна только безналичная оплата. Кроме того, инструктор во время урока должен использовать респиратор без клапана, а обучаемые — защитную маску или респиратор без клапана.

Также инструктор по вождению должен обеспечить проветривание транспортного средства в течение примерно 15 минут после каждого обучаемого и дезинфекцию устройств управления автомашины. Раз в неделю инструктор должен сдавать тест на Covid-19 или быть привитым от коронавируса.