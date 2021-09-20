Уровень безработицы — как до пандемии; среди ищущих работу — больше мужчин

В августе фактический уровень безработицы в Латвии составил 6,9%, что на 0,6 процентных пункта ниже, чем в июле, свидетельствуют данные исследования рабочей силы Центрального статистического управления (ЦСУ).

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Таким низким уровень фактической безработицы был в последний раз еще до пандемии — в декабре 2019 года. Тогда он составлял 6,6%, подчеркивает ЦСУ.

Уровень безработицы среди женщин в августе упал на 0,4 процентных пункта до 5,7%, среди мужчин — на 0,7 процентных пункта до 8,1%.

Уровень официальной безработицы, зарегистрированный Государственным агентством занятости (ГАЗ), составил 6,5%, что на 0,6 пункта ниже, чем в июле. По сравнению с августом прошлого года фактический уровень безработицы снизился на 1,5 проц. пункта, уровень зарегистрированной безработицы — на 1,7 проц. пункта.

В августе 2021 года в Латвии было 64 700 безработных (26 800 женщин и 37 900 мужчин), что на 5 500 меньше, чем в июле, и на 17 100 меньше, чем в соответствующий период прошлого года, когда в стране уже в течение пяти месяцев действовал первый режим чрезвычайного положения. Число безработных женщин за месяц уменьшилось на 1800 человек, мужчин — на 3700 человек.

С момента объявления чрезвычайного положения во второй раз в ноябре 2020 года, когда было ограничено оказание многих очных услуг, количество безработных уменьшилось на 10 900 человек.