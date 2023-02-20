Уровень безработицы в Латвии вырос до 6,9%; Безработных по-прежнему больше среди мужчин
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На конец января 2023 года фактический уровень безработицы В Латвии составил 6,9% — это на 0,2 процентных пункта больше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

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Как среди женщин, так и среди мужчин, уровень безработицы увеличился на 0,2 процентных пункта и составил 9% среди мужчин и 4,9% среди женщин.

В целом уровень зарегистрированной безработицы в январе увеличился на 0,2 процентных пункта и в конце января 2023 составил 6,3% от экономически активных жителей.

По сравнению с январем 2022 года фактическая безработица в Латвии снизилась на 0,5 процентных пункта, а уровень зарегистрированной безработицы — на 0,6 процентных пункта.

В январе 2023 года в Латвии было 65 900 безработных, в том числе 23 100 женщин и 42 800 мужчин, что на 1800 больше, чем в декабре, но на 3300 меньше, чем в январе прошлого года. За месяц число безработных мужчин увеличилось на 900 человек, а число безработных женщин — на 800 человек.

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