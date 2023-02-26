Уровень Даугавы между Екабпилсом и Плявиняс поднялся почти на три метра
Foto: F64

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, из-за затора в Вижню уровень воды в Даугаве у железнодорожного моста Зельки - между Екабпилсом и Плявиняc - за последние три дня поднялся в общей сложности на 2,8 метра.

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Утром в воскресенье уровень воды на наблюдательной станции Зелькю на 5,57 метра был выше нулевой отметки. Такой же высокий уровень воды был в этом месте и две недели назад. А вот в январе максимальный уровень воды здесь был на три метра выше — 8,6 метра.

В Екабпилсе уровень воды в Даугаве в эти выходные несколько снизился - сейчас он на метр ниже, чем в начале февраля. Выше Екабпилса уровень воды в Даугаве также значительно ниже, чем в начале февраля, в настоящее время он немного колеблется.

В районе Плявиняс в Даугаве сохраняется ледяной покров, уровень воды ниже, чем в предыдущие недели.

В большинстве латвийских рек уровень воды падает или немного колеблется. Аналогичная ситуация ожидается и на следующей неделе, только на отдельных участках рек возможно уплотнение ила и более быстрые колебания уровня воды.

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