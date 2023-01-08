Уровень Даугавы около Плявиняс за сутки поднялся на два метра, река Айвиексте вышла из берегов

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в реке Даугава у железнодорожного моста между Екабпилсом и Плявинясом уровень воды за последние сутки поднялся более чем на два метра.

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В воскресенье, 8 января, в 7 часов уровень воды на наблюдательной станции Зелькю около железнодорожного моста был на 6,91 метра выше нулевой отметки. Затопляются поймы реки.

В апреле 2013 года уровень воды в этом месте поднялся до 8,34 метра. Последний наивысший уровень воды был 7,56 метра 18 января 2018 года.

Уровень воды около Плявиняс продолжает колебаться и не является опасно высоким. Вблизи Екабпилса и над городом уровень воды в Даугаве медленно снижается.

8 янвая на границе Айзкрауклского и Екабпилсского краев, недалеко от Плявиняса, вышла из берегов река Айвиексте. Затоплены дворы ряда домов, эвакуированы несколько местных жителей.

Пресс-секретарь ГПСС Илзе Даме-Бирзиня сообщила, что 8 января в 9:41 пожарные и спасатели получили вызов в Крустпилсскую волость Екабпилсского края, где, по предварительной информации, затопило одноэтажный дом, в котором проживало четыре человека. Спасатели на лодке эвакуировали двух человек, еще двое от эвакуации отказались.

Инженер по гражданской обороне самоуправления Екабпилсского края Талис Залва сообщил агентству LETA, что в настоящее время на Екабпилсской стороне Даугавы нет опасности затопления и уровень воды понизился: уровень воды в реках, впадающих в Даугаву, в том числе и реки Айвиексте, высок, но и начинает понемногу опускаться.

Андрис Амбайнис, руководитель правления Плявиньского самоуправления, сообщил агентству LETA, что в воскресенье в 9:30 лед на Даугаве сдвинулся и заблокировал реку Айвиексте, что затруднило поступление воды в Даугаву, а к 13:00 уровень воды немного упал. В окрестностях Плявиняса затоплены некоторые дворы, но не дома, а это значит, что жителям пока не нужна помощь для эвакуации. Амбайнис пояснил, что жители одного дома эвакуировались, но поскольку уровень воды немного снизился, остальным пока ничего не угрожает.

В настоящее время идет выезд комиссии гражданской обороны на берег реки, планируется постоянное дежурство муниципальной полиции и присутствие спасателей.

Ниже по течению Даугавы уровень воды падает у Огресгала и колеблется в районе города Огре, где нижняя пойма затоплена из-за ледостава. По данным на 7 часов утра, 8 января, уровень воды был на 2,23 метра выше нулевой отметки наблюдательного пункта.

На других латвийских реках также местами возникают заторы, из-за чего поднимается уровень воды.

Желтое предупреждение гидрологов о высоком уровне воды в реках остается в силе по всей стране, а оранжевое предупреждение действует на реке Даугава в Айзкрауклском и Екабпилсском краях.

По оценке гидрологов, наиболее сложная ситуация сложилась в Плявиньском водохранилище и выше по течению Даугавы, где большое уплотнение льда сопровождается появлением новых потоков.