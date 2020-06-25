Уровень гарантированного минимального дохода не соответствует Конституции

Конституционный суд (КС) постановил, что уровень гарантированного минимального дохода (ГМД) не соответствует Конституции.

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КС указал, что законодатели не решили важнейших вопросов, касающихся ГМД, в том числе для каких основных нужд он выплачивается, а также не разработана методика установления ГМД.

С учетом экономических факторов и других аспектов КС постановил, что оспариваемая норма признается недействительной с 1 января 2021 года.

Дело рассматривалось по заявлению омбудсмена Юриса Янсонса, который в ходе дебатов заявил, что социально-ответственное государство обязано обеспечить людям возможности достойной жизни, то есть социальная помощь должна быть такой, чтобы гарантировать необходимый минимум — продукты питания, одежду, жилье, медицинское обслуживание и основное образование.

Янсонс подчеркнул, что нынешний уровень ГМД, который составляет 64 евро, позволяет купить лишь две трети необходимых на месяц продуктов питания, а продовольственные пакеты не в состоянии обеспечить полноценное питание людям в течение длительного времени. Омбудсмен не согласился с аргументами Министерства благосостояния о том, что цель ГМД — обеспечить лишь питание, так как большая часть людей вынуждена использовать это пособие и для оплаты жилья.

Как сообщалось, в апреле прошлого года омбудсмен направил правительству письмо с просьбой установить уровень ГМД, который соответствовал бы Конституции.

В письме Янсонс указал, что, согласно статистике Министерства благосостояния, в 2017 году пособие для обеспечения уровня ГМД получали 25 823 человека (15 962 семьи), из них 5 953 ребенка, 3 659 инвалидов и 2 997 пенсионеров. В свою очередь в 2018 году пособие для обеспечения уровня ГМД получали 20 878 человек (13 659 семей), в том числе 4 316 детей, 3407 инвалидов и 2 986 пенсионеров, поэтому омбудсмен пришел к выводу, что около половины получателей пособий по ГМД являются социально уязвимыми лицами.

"Социально ответственное государство несет ответственность за создание такой системы социальной помощи, которая гарантирует достойный уровень жизни на уровне, позволяющем человеку полностью интегрироваться в общество, так как бедность создает социальную изоляцию", — подчеркнул Янсонс.