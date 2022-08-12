Уровень удовлетворенности жизни в Латвии опустился до показателей 2015 года

Пандемия особо не повлияла на уровень удовлетворенности жизни среди латвийцев, а вот инфляция – еще как.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В 2019 году жители оценили удовлетворенность своей жизнью в 6,93 пунктов из 10, а в 2020, после начала пандемии — в 6,9. При этом показатель быстро восстановился, и в 2021 году снова составил 6,93 пунктов.

А вот инфляция, вызванная войной в Украине, показатель удовлетворенности снизила — в июле этого года он составил 6.76 пунктов из 10. Это почти так же низко, как в 2015 году. Об этом свидетельствуют данные SKDS.

Тем временем индекс, который показывает, насколько жители Латвии чувствуют, что контролируют свою жизнь, несколько улучшился с 2021 года, но еще не достиг уровня 2020 года. За год прирост составил 0,10 балла (с 7,04 до 7,14). До пандемии коронавируса (в 2019 году) он составлял 7,39 пунктов из 10.